22.02.2022 – нумеролог рассказала, что нужно успеть сделать в этот день

Традиционно в такие редкие даты люди спешат провести массу ритуалов и стремятся загадывать желания, отправляя свои мечты во Вселенную. Есть убеждение, что, если все сделать правильно, желание исполнится.

В нумерологии этот день несет в себе целых семь двоек, поскольку при сложении всех цифр в дате 22.02.2022 мы получаем 12. В этот день ваша чувствительность и интуиция будут сильнее, чем в любой другой, и многие смогут получить ответы на свои вопросы. «2» в нумерологии цифра сильная и напрямую связана с энергией, равновесием и стремлением к гармонии. При этом у каждой цифры в нумерологии есть оборотная сторона и любое, даже самое счастливое, число в большом объеме несет свои минусы. При таком количестве двоек в дате есть риск разрушительной энергии. Поэтому в основе дня прежде всего должны стоять такие качества, как спокойствие, созидание, альтруизм, дипломатия, терпение и энергия миротворца. Нумеролог Айсулу Ахимова

Специалист не рекомендует вступать в эту дату в брак. Для образования семьи лучше выбрать другой день, поскольку в этом вопросе влияние двойки неоднозначно и двойственно.

Дата не подходит для большинства пар. Для создания союза она в редких случаях допустима только тем единичным парам, у кого в психоматрице не более одной двойки и при наличии 3 и 4. И безусловно тем, кто находится в периоде плюса и подъема личного года (такие прогнозы я высчитываю индивидуально). В целом эта дата для свадеб может нести нешуточные страсти, разрушительную силу и впоследствии распад отношений. Нумеролог Айсулу Ахимова

Но если вы уже соединили себя узами брака в такой редкий день, нумеролог советует быть мудрее, учиться выдержанности и избегать иллюзий и искушений, которые могут возникать в отношениях в таких союзах.

Айсулу Ахимова отметила, что эта дата подходит для иных ритуалов, которые в дальнейшем должны благотворно повлиять на жизнь человека. В основе этого дня стоит очищение и освобождение на глубоком уровне – 22.02 хорошо избавляться от страхов, тревожных мыслей, неуверенности и усталости.

Прежде всего, конечно, очень хорошо дома провести генеральную уборку – очистить свое помещение. А тем, кто находится на работе и не успевает у себя дома убраться, постараться у себя в офисе, на рабочем месте, на столе также навести небольшой порядок и избавится от старых документов, истекших гарантий, ненужных бумаг. Просто все ненужное спокойно выбрасывать, чтобы очистить свое пространство. Ну и, в целом, очень хорошо воспользоваться техникой избавления от обид, страхов, тревог и болезней. Для этого нужно все, что беспокоит, прописать на чистом листе бумаги, воспользовавшись простым карандашом. Не нужно тщательно расписывать детали, достаточно перечислить все беспокоящие моменты: страхи, панические атаки, тревоги, мнительность, или, наоборот, категоричность – то есть те качества, которые вам мешают в жизни и вы знаете, что было бы хорошо от них избавиться или уменьшить. Психолог Айсулу Ахимова

В 22:02 по времени Нур-Султана этот листок следует сжечь.

Нумеролог также отметила, что принимать какие-то серьезные судьбоносные решения, брать деньги в долг в эту дату также нежелательно. Этот день энергетического потока во Вселенной лучше посвятить любому обучению, самообразованию и чтению книг.

Кроме того, специалист рекомендует ограничить потребление мяса и не злоупотреблять алкоголем, избегать любой суеты и массовых скоплений людей. Лучше всего этот день провести с близкими либо в уединении или монотонном труде.

Айсулу Ахимова подчеркнула, что любые войны, конфликты и ссоры, начатые в этот день, будут нести тяжелые последствия, которые могут затянуться на несколько лет. В этот день хорошо восстанавливать потерянные связи и проводить примирение.

Всю энергию «2» в этой дате важно направить на созидание и укрепление взаимоотношений. Поэтому нумеролог рекомендует: