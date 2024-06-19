Что нужно сделать в день летнего солнцестояния, рассказала нумеролог

День летнего солнцестояния – первый день астрономического лета в Северном полушарии. В этот период Солнце находится на максимальной высоте над Землей. Как его правильно провести, тем самым привлечь в свою жизнь самое лучшее, поделилась с Zakon.kz казахстанский нумеролог Айсулу Ахимова.

День летнего солнцестояния обычно происходит с 21 на 22 июня, но в високосные годы дата сдвигается, выпадая на 20 число этого месяца.

После этой даты дни становятся короче, а ночи – длиннее.

"В этом году, если рассматривать событие относительно месторасположения Казахстана, это произойдет ночью с 20 на 21 июня. Эти два дня очень важно прожить позитивно и провести в самых максимально высоких вибрациях, тем самым наполниться силой, а жизнь – гармонией", – отметила известный нумеролог.

По словам специалиста, 21 июня лучше проснуться пораньше.

"Этому способствует в 2024 году и перевод времени, поэтому как рассветет – встречайте новый день", – заметила Айсулу Ахимова.

Она посоветовала начать утро со стакана чистой воды. Если кто-то предпочитает воду с лимоном, можно его добавить.

"Так как солнечные оттенки приветствуются в этот день, имеет смысл их добавлять в еду. Хорошо и надевать на себя яркую одежду, желтую, золотистых и оранжевых оттенков. Также отдавайте предпочтение коралловым и песочным тонам. Не приветствуется темная одежда", – сказала специалист.

По ее словам, полезными в этот день будут частые водные процедуры. Их должно быть не менее трех – утром, днем и вечером. Если нет такой возможности, то обязательно обмойтесь утром и перед сном.

"Этот день следует провести на свежем воздухе. При отсутствии такой возможности побудьте вне дома не менее 41 минуты. Находясь на улице, желательно подставить к Солнцу свое лицо, чтобы встретить таким образом в этот день его лучи и поблагодарить. Ведь Солнце дает нам огромное количество энергии, и без этой звезды наша жизнь не могла бы быть качественной и долгой. Мы все так или иначе зависим от Солнца. Поэтому важно в этот день сказать ему спасибо. А еще обменяться с ним энергией, поговорив с ним. Поделиться своими мечтами и планами". Айсулу Ахимова

Вместе с тем в день солнцестояния хорошо прописать свои мечты и планы на бумаге. Этот день обладает невероятной силой их исполнения.

Побудьте вместе с близкими

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Хорошо провести этот день с близкими и друзьями. Идеально собраться с ними на пикнике или на открытой террасе.

"Так как солнце имеет сферическую форму, то в этот день лучше обедать за круглым столом. Если все-таки встреча организована в помещении, открывайте окна, занавески на них и запустите много яркого света в дом. Чаще проветривайте квартиру, запустите "солнышко" с 11:00 до 15:00". Айсулу Ахимова

Займитесь совместно с близкими людьми творчеством, прогуляйтесь на воздухе. При этом употребляйте много воды.

Очищение помещения

Желательно накануне дня солнцестояния, с утра 19 июня и до обеда 20, максимально очистить помещение от накопившегося хлама и всего вышедшего из строя.

"Выкиньте нерабочие бытовые приборы. Особенно все сломанные предметы круглой формы, разбитую и треснутую посуду: тарелки, сковородки, кастрюли и другую кухонную утварь. Выбрасывая, можно даже проговорить, что, избавляясь от всего ненужного, от старого и изношенного, вы обновляете свою жизнь. Всему новому, красивому и светлому позволяете войти в свою судьбу". Айсулу Ахимова

Мир и позитив

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По словам нумеролога, ни в коем случае в день солнечного солнцестояния нельзя ссориться и ругаться. Всю энергию следует перевести в созидание.

"Даже если в вашей жизни сейчас происходит трагическое событие и вы не способны физиологически проживать радость в силу каких-то обстоятельств, нужно взять карандаш, лучше, конечно, краски, мелки и фломастеры, и, если есть чувство глубокого опустошения, взять листы и все, что сидит внутри, вытащить на бумагу. Просто рисовать, рисовать и рисовать. Или, если так легче, можно писать", – обратилась нумеролог к людям, которым тяжело в этот период радоваться.

Тем, кто любит заниматься творчеством, но очень занят, следует уделить этому в период солнцестояния хотя бы несколько минут.

"Минимум 21 минуту посвятите самовыражению. Или 25 минут, 27. Выражаться можно через пение, танцы, лепку, изобразительное искусство. Это очень полезно, потому что тем самым вы будете трансформировать свою энергию в созидательную. Все творческое связано с Солнцем. Эта планета связана с силой вдохновения и творения, прекрасного, что можно явить миру. Поэтому обязательно нужно этому уделить время, а также совершать прогулки", – отметила нумеролог.

Зарядитесь не только энергетически

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В этот день важно наполнить себя не только энергией, добром и радостью, но и необходимой пищей.

"Нужно пить много воды. Употреблять красные, оранжевые, желтые фрукты и овощи. При этом как можно больше радоваться, находиться с приятными людьми. Если нет возможности провести этот день совместно с кем-то, тогда часто проветривайте помещение, включите веселую комедию, смейтесь, сопровождая этот важный день позитивными эмоциями", – добавила специалист.

Накануне наступления дня солнцестояния, отметила нумеролог, нелишним будет для благополучия жизни дать себе зарок или обещание. Стоит избавиться от плохой привычки, убрав из своей жизни какой-то негативный продукт.

"Именно с 19-го по 20-е число июня в этом году Солнце даст много позитивной энергии для избавления от всего плохого", – заключила специалист по влиянию чисел.

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