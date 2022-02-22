19:01 22.02.2022
Магия чисел 22.02.2022 – сколько казахстанцев поженились в этот день
Фото: Zakon.kz/Михаил Ионов
А вот 22 февраля 2021 года количество зарегистрированных браков составило 1325.
Как сообщили в АО «Национальные информационные технологии», через eGov на зеркальную дату подали заявление 799 пар. Из них 129 – это астанчане.
Магическая дата — сколько казахстанских пар решили сыграть свадьбы в «счастливый» день
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Количество зарегистрированных браков и поданных через eGov заявлений могут отличаться, так как казахстанцы подают заявления как онлайн, так и офлайн.