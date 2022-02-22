Магия чисел 22.02.2022 – сколько казахстанцев поженились в этот день

А вот 22 февраля 2021 года количество зарегистрированных браков составило 1325.

Как сообщили в АО «Национальные информационные технологии», через eGov на зеркальную дату подали заявление 799 пар. Из них 129 – это астанчане.

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Количество зарегистрированных браков и поданных через eGov заявлений могут отличаться, так как казахстанцы подают заявления как онлайн, так и офлайн.