«Барыс» одержал победу над московским ХК «Динамо»

Заброшенными шайбами в основное время отметились Коди Куник, Якоб Лилья и Алихан Асетов. Автором победного буллита стал Олле Альсинг. В воротах играл Никита Бояркин.

24 февраля «Барыс» вновь сыграет в Москве с «Динамо». Начало встречи в 16:00 по времени Нур-Султана, а серия плей-офф против «Металлурга» стартует 1 марта.

Фото: hcbarys.kz

«Динамо» - «Барыс» 3:4 Б (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 0:1)

0:1 – 12:25 – Коди Куник (Берглунд, Петухов)

0:2 – 34:09 – Якоб Лилья (Савицкий, Орехов)

1:2 – 38:53 – Андрей Прибыльский (О'Делл)

2:2 – 39:30 – Андрей Миронов (Линдберг, О' Делл)

2:3 – 39:43 – Алихан Асетов (Савицкий, Вей)

3:3 – 41:47 – Иван Игумнов (Волков)

3:4 – 65:00 – Олле Альсинг

Вратари: Ерёменко – Бояркин

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