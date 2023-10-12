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"Барыс" показал эмоциональное видео из раздевалки после победы над "Динамо"

Хоккей Победа Динамо Фото: Instagram/barys_official
Накануне казахстанский хоккейный клуб "Барыс" вырвал победу в серии буллитов у московского "Динамо" в рамках игр Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский коллектив одержал вторую победу подряд после отставки прежнего наставника Андрея Скабелки и пяти поражений кряду в чемпионате КХЛ. Противостояние с москвичами было очень сложным, и мало кто верил в конечный успешный итог "астанчан". Гости являются одними из лидеров Западной конференции и сейчас занимают третью позицию в своем дивизионе.    


Судьба матча решилась в серии буллитов, где удача повернулась к хозяевам льда – 3:2, победную шайбу забросил Батырлан Муратов.  


"Игра сложная, соперник хороший. Ребята молодцы, старались. Ловили шайбу на себя, терпели в обороне и в атаке. Потерпели в овертайме, на буллитах выиграли. Сегодня была команда, и первый состав хорошо играл, и второй, и третий, и четвертый. Претензий нет, поэтому мы победили. Много молодых ребят, которые сейчас уже повзрослели и их можно подключать к первой команде".Галым Мамбеталиев, тренер ХК Барыс

После виктории над "Динамо" подопечные Галыма Мамбеталиева набрали 15 очков и располагаются на 10-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. От зоны плей-офф их отделяет всего лишь два балла, где сейчас находится "Сибирь". Догнать новосибирскую команду будет возможным, если "Барыс" 13 октября обыграет на своей арене "Локомотив". 

Данная задача будет не из простых, так как ярославская дружина сейчас возглавляет чемпионат КХЛ. Начало противостояния с "железнодорожниками" запланировано на 19:30.

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