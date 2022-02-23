06:06 23.02.2022
Венесуэла поддержала признание Россией ДНР и ЛНР
Фото: Instagram/nicolasmaduro
Президент Венесуэлы Николас Мадуро полностью поддерживает президента Путина. Глава государства подчеркнул, что его страна выступает за дипломатический способ решения конфликтов, сообщает Zakon.kz.
Венесуэла выразила поддержку президенту России Владимиру Путину на фоне ситуации вокруг Украины и выступила за поиск дипломатических решений, сообщает РИА Новости.
Мы наблюдали за событиями в России и на Украине, но не только сейчас, мы наблюдали, как США и НАТО хотят военным путем покончить с Россией, остановить ее и покончить с этим мультиполярным миром… Венесуэла всегда будет с Путиным и Россией… Вся поддержка президенту Путину, вся поддержка России.Президент Венесуэлы Николас Мадуро
По его словам, в Украине в результате «преследования русского народа на востоке Украины» были самопровозглашены две территории как народные республики — Донецк и Луганск. Президент Венесуэлы подчеркнул, что на всех этапах конфликта было дипломатическое предложение о диалоге со стороны Путина, его результатом стали минские соглашения.
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