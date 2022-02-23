Венесуэла поддержала признание Россией ДНР и ЛНР

Венесуэла выразила поддержку президенту России Владимиру Путину на фоне ситуации вокруг Украины и выступила за поиск дипломатических решений, сообщает РИА Новости.

Мы наблюдали за событиями в России и на Украине, но не только сейчас, мы наблюдали, как США и НАТО хотят военным путем покончить с Россией, остановить ее и покончить с этим мультиполярным миром… Венесуэла всегда будет с Путиным и Россией… Вся поддержка президенту Путину, вся поддержка России. Президент Венесуэлы Николас Мадуро

По его словам, в Украине в результате «преследования русского народа на востоке Украины» были самопровозглашены две территории как народные республики — Донецк и Луганск. Президент Венесуэлы подчеркнул, что на всех этапах конфликта было дипломатическое предложение о диалоге со стороны Путина, его результатом стали минские соглашения.