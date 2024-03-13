В Венесуэле готовили покушение на президента Мадуро
Фото: Instagram/nicolasmaduro
В Венесуэле в штате Монагас двое человек арестовали за подготовку покушения на жизнь главы государства Николаса Мадуро, сообщает Zakon.kz
По информации РИА Новости подозреваемые планировали завербовать десятки солдат, захватить оружие и организовать мятеж.
Прокуратура Венесуэлы намерена в ближайшие часы предъявить задержанным обвинения в предполагаемом преступном сговоре и покушении на убийство.
Ранее еще летом прошлого года сообщалось о том, что во Франции задержан подозреваемый в попытке покушения на жизнь президента Макрона.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript