В Венесуэле готовили покушение на президента Мадуро

В Венесуэле в штате Монагас двое человек арестовали за подготовку покушения на жизнь главы государства Николаса Мадуро, сообщает Zakon.kz

По информации РИА Новости подозреваемые планировали завербовать десятки солдат, захватить оружие и организовать мятеж.

Прокуратура Венесуэлы намерена в ближайшие часы предъявить задержанным обвинения в предполагаемом преступном сговоре и покушении на убийство.

Ранее еще летом прошлого года сообщалось о том, что во Франции задержан подозреваемый в попытке покушения на жизнь президента Макрона.