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В Венесуэле готовили покушение на президента Мадуро

В Венесуэле готовили покушение на президента Мадуро, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 04:36 Фото: Instagram/nicolasmaduro
В Венесуэле в штате Монагас двое человек арестовали за подготовку покушения на жизнь главы государства Николаса Мадуро, сообщает Zakon.kz

По информации РИА Новости подозреваемые планировали завербовать десятки солдат, захватить оружие и организовать мятеж.

Прокуратура Венесуэлы намерена в ближайшие часы предъявить задержанным обвинения в предполагаемом преступном сговоре и покушении на убийство.

Ранее еще летом прошлого года сообщалось о том, что во Франции задержан подозреваемый в попытке покушения на жизнь президента Макрона.

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Елена Вебер
Мадуро Николас Венесуэла
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