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Законодательство РК
08:55 23.02.2022

Австралия введет санкции против России

премьер-министр Австралии Фото: Twitter/ScottMorrisonMP
Австралия введет адресные санкции в отношении восьми россиян, которым будет запрещен въезд в Австралию и запрещены любые финансовые операции, сообщает Zakon.kz.

Австралия вводит экономические санкции в отношении России. Это связано с признанием Москвой независимости ДНР и ЛНР, сообщают «Известия».

По словам премьер-министра Скотта Моррисона, Австралия присоединилась к экономическим санкциям вместе с партнерами и союзниками.

Австралия также введет адресные санкции в отношении восьми россиян, которым будет запрещен въезд в Австралию и запрещены любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями.Скотт Моррисон

Ранее о введении санкций в отношении России, ДНР и ЛНР объявил премьер-министр Японии.

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