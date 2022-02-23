Австралия введет санкции против России

Австралия вводит экономические санкции в отношении России. Это связано с признанием Москвой независимости ДНР и ЛНР, сообщают «Известия».

По словам премьер-министра Скотта Моррисона, Австралия присоединилась к экономическим санкциям вместе с партнерами и союзниками.

Австралия также введет адресные санкции в отношении восьми россиян, которым будет запрещен въезд в Австралию и запрещены любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями. Скотт Моррисон

Ранее о введении санкций в отношении России, ДНР и ЛНР объявил премьер-министр Японии.