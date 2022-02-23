08:55 23.02.2022
Австралия введет санкции против России
Фото: Twitter/ScottMorrisonMP
Австралия введет адресные санкции в отношении восьми россиян, которым будет запрещен въезд в Австралию и запрещены любые финансовые операции, сообщает Zakon.kz.
Австралия вводит экономические санкции в отношении России. Это связано с признанием Москвой независимости ДНР и ЛНР, сообщают «Известия».
По словам премьер-министра Скотта Моррисона, Австралия присоединилась к экономическим санкциям вместе с партнерами и союзниками.
Австралия также введет адресные санкции в отношении восьми россиян, которым будет запрещен въезд в Австралию и запрещены любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями.Скотт Моррисон
Ранее о введении санкций в отношении России, ДНР и ЛНР объявил премьер-министр Японии.
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