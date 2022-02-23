Встреча Путина и Байдена больше не планируется – Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что встреча президентов США и России в планах больше не значится, хотя американская администрация не закрывает двери для дипломатии, сообщает РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил об отмене назначенной на 24 февраля встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Их переговоры планировались как подготовительный этап к контакту на высшем уровне.

Для него было бы неуместно встречаться в этот момент со своим коллегой господином Лавровым, а эта встреча задумывалась как контакт, за которой могло бы последовать любое взаимодействие с президентом Путиным. Джен Псаки

Она заявила, что Вашингтон не закроет дипломатические контакты, даже если Россия пойдет на эскалацию ситуации, также сохраняется и возможность для общения президентов двух стран, но, по мнению Псаки, «Путин командует вторжением в суверенное государство».