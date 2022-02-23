Досрочные выборы в Туркменистане: названы имена девяти кандидатов

Ранее Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что два года назад достиг возраста Пророка, и объявил о принятом для него непростом решении – открыть дорогу к государственному управлению на новом этапе развития страны молодым руководителям.

Сам же действующий президент намерен использовать свой жизненный и политический опыт на посту председателя Халк Маслахаты.

По данным издания «Хроники Туркменистана», 15 февраля Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов зарегистрировала кандидата Сердара Бердымухамедова.

В этот же день в Ашхабаде состоялся внеочередной съезд Аграрной партии страны, на котором кандидатом на должность президента выдвинут заместитель хякима Марыйского велаята ­Агаджан Бекмырадов.

21 февраля ЦИК зарегистрировала претендентов на пост президента – начальника санитарно-эпидемиологической службы Бабадайханского этрапа Ахалского велаята Максатмырата Овезгелдиева, директора научно-производственного центра «Возоб­новляемые источники энергии» Какагелди Сарыева и директора Хозяйственного общества «Wepaly gurluşyk» Бабамырата Мередова, выдвинутого в этот же день.

В этот же день инициативная группа из Ашхабада выдвинула для участия в выборах проректора по научной работе Туркменского государственного института физкультуры и спорта, кандидата педагогических наук Хыдыра Нуннаева.

Еще одна инициативная группа в Дашогузском велаяте выдвинула председателя комитета Демократической партии Туркменистана этрапа им. Сапармурата Туркменбаши Максата Одешова.

В Балканском велаяте инициативными группами граждан выдвинут главврач санатория «Аваза» Бердымаммет Гурбанов, а в Лебапском – директор финансово-экономической средней профессиональной школы Перхат Бегенджов.



Президент Туркменистана избирается непосредственно народом республики сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги. Последний раз выборы президента Туркменистана состоялись в 2017 году. По закону следующие выборы должны были пройти в 2024 году.