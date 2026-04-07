"Вот это поворот": Владимир Пресняков шокировал фанатов новым образом

Российский эстрадный певец Владимир Пресняков кардинально сменил имидж и сильно удивил не только поклонников, но и коллег, сообщает Zakon.kz.

Снимок, где 58-летний артист предстал лысым, был опубликован в Instagram 5 апреля 2026 года.

"Ну как-то так", – написал под фото Пресняков.

Новый образ певца вызвал неоднозначную реакцию как со стороны коллег по цеху, так и со стороны его фанатов. Одни были шокированы кардинальными изменениями, другие удивлены, третьи добавили, что привыкнут быстро. Но были среди них и те, кто отметил, что Преснякову идет его преображение:

"Легенда".

"Ааааааа! Вова!"

"Вот это поворот".

"Привыкнем быстро".

"Вов, ты серьезно сейчас?"

"Неееееет. Верните волосы".

"Весь апрель никому не верь".

"Хайзенберг? Во все тяжкие?"

"Кому что проспорил, Володь?"

"Прям совсем так? Привыкнем".

"Володя, удивил, но тебе круто".

"Нашего полку прибыло... Круто".

"Что-то новенькое, но мы все поддержим".

"Если этот Владимир поет как тот, то все отлично".

"ИИ? Если нет, то мне нравится. Стиль, мудрость, свобода".

"Волосы не главное, пусть всегда будут улыбки, юмор, мудрость и вечные песни".

"Шикарный блондин, продержался до 58! Решил примерить образ лысого? Сразу старше! Серьезнее! Если это эксперимент, то неудачный, считаю... Надеюсь, отрастут и будут гуще. Но любим любым, лишь бы пел!"

26 марта 2026 года Владимир Пресняков поздравил легенду "Самоцветов" с 80-летием.