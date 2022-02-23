13:18 23.02.2022
Александр Винокуров подарил свой велосипед Абзалу Ажгалиеву
Фото: Instagram/abzal_azhgaliyev
Чемпион Олимпийских игр 2012 года и генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров презентовал велосипед знаменосцу олимпийской сборной Казахстана на зимних Играх 2022 года Абзалу Ажгалиеву, сообщает Zakon.kz.
Лидер сборной Казахстана по шорт-треку Абзал Ажгалиев был приглашен в гости к Александра Винокурову. Дома у знаменитого велосипедиста они побеседовали за чашкой чая. Олимпийский чемпион 2012 года поздравил Абзала, поддержал его и дал ряд необходимых советов, которые нужны профессиональному спортсмену.
Для меня уже его звонок был неожиданностью, я и подумать не мог, что он подарит мне велосипед. Александр действительно стал первым, кто без лишних слов решил вопрос, как только узнал о нем, и обещал отправить велостанок из Европы. Я до сих пор не могу описать свои эмоции. Хочу сказать большой рахмет ему! Абзал Ажгалиев
Абзал Ажгалиев надолго запомнит эту встречу с великим велосипедистом и его слова поддержки отечественным спортсменам.
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Для меня очень много значит не просто этот подарок, о котором я и мечтать не мог, но и то, что он уделил время, позвал домой, где за дастарханом рассказал о своем опыте спортсмена, о нашей велокоманде, а также поддержал в тот период, который он когда-то проходил сам. Я до сих пор не могу описать свои эмоции. Абзал Ажгалиев