Александр Винокуров подарил свой велосипед Абзалу Ажгалиеву

Лидер сборной Казахстана по шорт-треку Абзал Ажгалиев был приглашен в гости к Александра Винокурову. Дома у знаменитого велосипедиста они побеседовали за чашкой чая. Олимпийский чемпион 2012 года поздравил Абзала, поддержал его и дал ряд необходимых советов, которые нужны профессиональному спортсмену.

Для меня уже его звонок был неожиданностью, я и подумать не мог, что он подарит мне велосипед. Александр действительно стал первым, кто без лишних слов решил вопрос, как только узнал о нем, и обещал отправить велостанок из Европы. Я до сих пор не могу описать свои эмоции. Хочу сказать большой рахмет ему! Абзал Ажгалиев

Абзал Ажгалиев надолго запомнит эту встречу с великим велосипедистом и его слова поддержки отечественным спортсменам.

Новость по теме Абзал Ажгалиев занял на Олимпиаде четвертое место