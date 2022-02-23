Почему нельзя полностью отказаться от утильсбора, рассказал Скляр

Роман Скляр сообщил, что утильсбор решает в первую очередь экологические проблемы. Во-вторых, является стимулирующей мерой для развития собственных производств.

Есть такое мнение – вовсе отказаться от утильсбора. Но давайте посмотрим, кому это выгодно. В Казахстане в 2021 году произведено 92 тыс. авто, и те люди, которые приобрели их, не заплатили утильсбор, то есть он равняется 0. Но есть другой сегмент авто – дорогие. Допустим, внедорожники. Почему они не должны заплатить все причитающиеся налоги и утильсбор в том числе? В конце концов, почему мы должны кормить иностранный автопром? Почему мы не должны давать высокопроизводительные рабочие места нашей молодежи? Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр

Ранее он сообщил, что принято решение снизить на 50% ставку на все виды автомобильного транспорта и производимые сельхозтехники.