Во сколько может обойтись строительство АЭС в Казахстане – ответ Минэнерго

Международная практика показывает, что строительство одного энергоблока, мощностью 1000-1200 МВт, обходится в порядка 5 млрд долларов. Более точную сумму можно будет определить только после того, как мы определим конкретного поставщика и в процессе переговоров. Это будет зависеть от многих факторов. Но ориентировочно примерная сумма такая. Директор Департамента атомной энергетики и промышленности МЭ Жаслан Касенов

По его словам, источник финансирования также будет определен во время переговоров, поскольку есть различные механизмы финансирования и привлечения средств.

Ранее на брифинге в СЦК Жаслан Касенов рассказал, что для строительства АЭС в Казахстане изучаются шесть мировых поставщиков ядерных технологий. Также стало известно возможное размещение атомной станции.