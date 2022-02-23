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14:09 23.02.2022

Во сколько может обойтись строительство АЭС в Казахстане – ответ Минэнерго

атомная электростанция Фото: pixabay
В Министерстве энергетики Казахстана озвучили возможную сумму, которая потребуется на строительство атомной электростанции, передает корреспондент Zakon.kz.
Международная практика показывает, что строительство одного энергоблока, мощностью 1000-1200 МВт, обходится в порядка 5 млрд долларов. Более точную сумму можно будет определить только после того, как мы определим конкретного поставщика и в процессе переговоров. Это будет зависеть от многих факторов. Но ориентировочно примерная сумма такая.Директор Департамента атомной энергетики и промышленности МЭ Жаслан Касенов

По его словам, источник финансирования также будет определен во время переговоров, поскольку есть различные механизмы финансирования и привлечения средств.

Ранее на брифинге в СЦК Жаслан Касенов рассказал, что для строительства АЭС в Казахстане изучаются шесть мировых поставщиков ядерных технологий. Также стало известно возможное размещение атомной станции.

Тамила Языкова
МЭ РК Казахстан
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