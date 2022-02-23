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15:12 23.02.2022

Служба в армии: Топ-6 знаков зодиака, кому это пойдет на пользу

армия, служба, знаки зодиака, астропсихолог Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Представителям каких знаков зодиака служба в армии пойдет на пользу. Об этом рассказал астропсихолог Иван Буркот, передает Zakon.kz.

В беседе с «Пятым каналом» эксперт назвал Топ-6 знаков зодиака: Рыбы, Козерог, Близнецы, Тельцы, Стрельцы, Овны. По словам астропсихолога, представителям этих знаков зодиака служба в армии пойдет только на пользу.

Рыбы. Этому водному знаку, как отметил Буркот, марширование на плацу будет полезно, потому что поможет преодолеть все сомнения в себе и стать более уверенным и решительным человеком.

Козерог. Рожденные под этим знаком, по словам астропсихолога, благодаря службе в армии смогут избавиться от мнительности, а также укрепят не очень хорошее от природы здоровье – станут более сильными и выносливыми.

Близнецы. Представителям этого знака зодиака армия поможет избавиться от присущей им двойственности. Приятным бонусом, как отметил специалист, станет новая приобретенная черта характера — доводить все дела до конца.

Тельцы. По словам Буркота, служба Родине поможет рожденным под этим знаком развить свойственную им от природы преданность. Также Тельцы серьезно задумаются о военном деле как о призвании на дальнейшую жизнь.

Стрельцы. Любовь к приключениям и изменению событий – это в крови у представителей этого знака зодиака. Армия гарантирует Стрельцам незабываемые приключения и смену декораций.

Овны. Бесстрашие и крепкое телосложение – это то, чем славятся рожденные под этим знаком. Овнам армия поможет в полной мере проявить свои таланты и способности, а также научит контролировать собственные сильные стороны, иначе неконтролируемая сила может привести к неприятностям.

В службе в армии можно найти очень много благоприятных моментов для всех знаков зодиака.Астропсихолог Иван Буркот

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