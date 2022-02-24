Ханами, Холи, Фальяс – как встречают весну в различных культурах

Весна считается символом преображения, пробуждения природы от долгого сна. В старину верили, что с зимой уйдут недуги и несчастья. В разных странах до сегодняшнего дня сохранились традиции, связанные с наступлением весны.

В Поднебесной праздником весны считается Новый год, который отмечается 15 дней. Именно во время этого праздника китайцы радуются окончанию зимы и скорому наступлению долгожданной весны.

Весьма красиво и красно встречают весну в Индии. Праздник Холи, который отмечается приблизительно 19 марта, является одним из самых значимых в стране. В этот день намечаются массовые гулянья.

В Японии с марта до конца апреля идет праздник ханами – праздник любования сакурой. По всей стране расцветает сакура, невероятно красивое зрелище – бледно-розовые цветы на деревьях. По традициям страны восходящего солнца, в это время принято выезжать на природу с семьей и родственниками. А также по всей стране устраиваются пышные фестивали.

Жители многих стран Восточной Европы отмечают 1 марта Масленицу. В этот день принято дарить друг другу красно-белые амулеты из шерстяных нитей, которые следует носить на одежде весь март. У греков же на празднование Масленицы (Апокриес) отведено три недели. Они украшают дома гирляндами, венками, цветами. Главный символ праздника - деревянный жезл. Три недели греки едят мясо в разном виде.

В Мексике традиции, связанные с окончанием зимы, остались еще с языческих времен. В день весеннего равноденствия мексиканцы спускают на землю пернатого змея в Чичен-Ице. По поверьям людей, если встретить праздник на вершине пирамид, то они получат благословение и зарядятся положительной энергией на весь год.

У испанцев праздник начала весны посвящен Святому Иосифу и называется Фальяс. Этот праздник отмечают по всей Испании, но особенно популярен он в Валенсии. Этот праздник еще называют фестивалем огня, потому что повсюду взрываются петарды и салюты. А в финале сжигается громадная кукла величиной в 20 метров – фальяс. Куклы зачастую являются изображениями пороков человечества, политиков и сказочных персонажей.