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Как питались казахстанцы в 2024 году: сладкоежки живут в Алматы, а мясоеды – в Таразе

Как питались казахстанцы в 2024 году, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 11:13 Фото: Zakon.kz
Любопытные данные опубликовало Бюро национальной статистики АСПиР РК. Оказывается, в каждом регионе Казахстана есть свои пищевые пристрастия: где-то едят больше рыбы, где-то – мяса, а где-то любят пирожные и шоколад, сообщает Zakon.kz.

Наибольшие доли расходов на покупку продуктов питания в потребительских расходах домашних хозяйств Казахстана традиционно приходятся на мясо и мясопродукты (16,3%), хлебопродукты и крупяные изделия (7,6%). При этом наиболее высокие уровни потребления мяса и мясопродуктов отмечаются в Таразе, Жамбылской, Акмолинской, Жетысуской областях, а самый низкий – в Шымкенте.

Интересно, что больше всего покупают хлеба и муки в Туркестанской области – в среднем по 13,6 килограмма в месяц на каждого члена семьи. А вот в СКО хлеб и выпечку не очень жалуют – там приходится по 9 кило хлебобулочных изделий на душу.

Любители мяса живут в Таразе и Жамбылской области – там на каждого члена семьи (включая младенцев) приходится по 7,9 килограмма мяса. А вот в Шымкенте мяса и мясопродуктов покупали в уходящем году меньше всего – по 5 кг на человека в месяц.

Больше всего съели рыбы в Северном Казахстане – в месяц на каждого жителя в среднем пришлось по два килограмма рыбы и морепродуктов. А больше всех не жалуют рыбные блюда шымкентцы – там на каждого человека выходит всего по 400 граммов рыбных продуктов.

Больше всего пьют молока жители Акмолинской области – на каждого человека там приходится по 26,2 литра молока и молочных продуктов. Меньше всего любят молоко в Шымкенте – каждый житель этого города потребляет всего 12,6 литра молока в месяц.

Больше всего фруктов купили в уходящем году жители Жамбылской и Кызылординской областей – в этих регионах выходит по 12 килограммов фруктов в месяц на человека. Меньше всего потребляют фруктов в Мангистауской области – по 6 кило на душу в месяц.

Ну и, наконец, самое большое количество сладкоежек живет в Алматы. На каждого жителя южной столицы приходится по 4,4 килограмма сахара, джема, меда, шоколада и кондитерских изделий в месяц. А не любят сладости опять же в Шымкенте – там каждый житель в среднем потребляет всего 2,7 кг сладких лакомств в месяц.

Ранее мы назвали самые дорогие и самые дешевые регионы для жизни в Казахстане.

Андрей Валентинов
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