Культура и шоу-бизнес

Ностальгия по 2016 году обернулась хейтом для Игоря Крутого: Аллы Пугачёвой нет на фото

Крутой, Николаев, Лорак, артисты, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 13:24 Фото: Instagram/igorkrutoy65
В начале 2026 года в интернете появился популярный тренд под названием "2026 – это новый 2016". Он, как отмечают специалисты, отражает желание многих вернуться к более простой и искренней цифровой эпохе, сообщает Zakon.kz.

71-летний народный артист России Игорь Крутой не стал отставать от знаменитых коллег и опубликовал фотографии – свидетельства той эпохи.

По словам пианиста, 10 лет пролетели как один миг.

"Все сейчас заглядывают в свои архивы и пересматривают яркие моменты 2016 года. Не прошел мимо и я, нашел фото того времени", – написал Крутой в подписи к посту за 21 января 2026 года.

В кадре перед зрителями предстали такие звезды, как Николай Басков, Ани Лорак, Игорь Крутой, Дмитрий Хворостовский, Анжелика Варум, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Лера Кудрявцева и другие.

Комментаторы после просмотра подчеркнули, что окунулись в "красивые и счастливые мгновения".

Впрочем, у некоторых возникли вопросы к композитору. Они касались отсутствия на фотографиях певицы Аллы Пугачёвой.

"А ведь Алла Борисовна заслужила быть в этой карусели и Кристина Орбакайте тоже! Ох, уж эти двойные стандарты! – написал один из пользователей Сети.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 13:24
"Скользкий ты, Леопольд": фанаты Аллы Пугачёвой атаковали Игоря Николаева за пост о старом друге

Казахстанские артисты также продемонстрировали свой архив. Это можно посмотреть по ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
