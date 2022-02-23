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17:37 23.02.2022

20 тыс. человек пришли поздравить cборную Финляндии по хоккею после победы на ОИ-2022

Хоккей Чествование Пекин-2022 Фото: Instagram/iihfhockey
20 тысяч финских болельщиков пришли на футбольный стадион в Хельсинки, чтобы принять участие в чествовании мужской сборной Финляндии по хоккею после победы на Олимпийских играх — 2022, которые завершились в Пекине, сообщает Zakon.kz.

Cпортивный праздник был устроен в честь игроков, которые впервые стали олимпийскими чемпионами в хоккейном турнире. До этого финская сборная дважды уступала в финальных матчах.

Торжество прошло на «Олимпийском стадионе» в Хельсинки на крупнейшем спортивном объекте Финляндии. На празднование пришло 20 тыс. человек –максимально допустимое количество посетителей, которые могли присутствовать на арене. К тому же, болельщики собрались в этот день несмотря на сильный снегопад.

20 февраля в финальном матче Олимпийских игр встретились сборные России и Финляндии. Финская дружина праздновала успех со счетом 2:1, завоевав золотые медали Олимпиады-2022.

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Куандык Шынасилов
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