20 тыс. человек пришли поздравить cборную Финляндии по хоккею после победы на ОИ-2022
Cпортивный праздник был устроен в честь игроков, которые впервые стали олимпийскими чемпионами в хоккейном турнире. До этого финская сборная дважды уступала в финальных матчах.
Торжество прошло на «Олимпийском стадионе» в Хельсинки на крупнейшем спортивном объекте Финляндии. На празднование пришло 20 тыс. человек –максимально допустимое количество посетителей, которые могли присутствовать на арене. К тому же, болельщики собрались в этот день несмотря на сильный снегопад.
— IIHF (@IIHFHockey) February 22, 2022
Heroes' welcome at the Olympic Stadium in Helsinki!🇫🇮🦁🥇
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📺 @leijonat #Beijing2022 #Olympic #Olympics #icehockey #hockey #Finland #Suomi #Helsinki #jääkiekko @OlympicTeamFI pic.twitter.com/hWlSDO9JOs
20 февраля в финальном матче Олимпийских игр встретились сборные России и Финляндии. Финская дружина праздновала успех со счетом 2:1, завоевав золотые медали Олимпиады-2022.
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