Президент НОК Казахстана поздравил хоккеистов с яркой победой

25 января юношеская сборная Казахстана по хоккею завоевала бронзовые медали зимней Олимпиады-2024 в Канвоне. Это лучший результат нашей страны за всю историю участия в соревнованиях по хоккею с шайбой на юношеских Олимпийских играх, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!



С этим историческим успехом наших молодых хоккеистов в Канвоне поздравил президент Национального Олимпийского комитета РК Тимур Кулибаев.

"Примите мои искренние поздравления с бронзовой медалью IV зимних юношеских Олимпийских игр в Канвоне. Победа наших юношей – знаменательное событие для казахстанского спорта и школы хоккея с шайбой, олимпийского движения страны. Наши молодые хоккеисты Темірлан, Бексұлтан, Арсений, Әдiлхан, Никита, Матвей, Расул, Арман, Жахангер, Таир, Егор, Роман, Әнуар продемонстрировали высокий уровень мастерства и железную волю к победе, превзойдя сильных соперников. Ваша искрометная игра подарила нам чувство гордости за свою страну, которая войдет в летопись спортивной истории Казахстана. От имени олимпийского сообщества и от себя лично благодарю вас за верность идеалам олимпизма и вклад в продвижение казахстанского спорта". Тимур Кулибаев, глава НОК РК

25 января юношеская сборная РК в напряженном матче за бронзовую медаль одержала победу над командой Австрии со счетом 6:5. Это первая олимпийская медаль, которую казахстанские хоккеисты когда-либо завоевывали на Олимпийских играх.



"Матч за "бронзу" – лучшая игра, которую мы сыграли на ледовой арене в Канвон-2024. Она была очень напряженной, австрийцы – сильные соперники, и всю игру они атаковали. Но наша команда билась до последнего. Каждый игрок команды вложился в эту победу – те, кто забивал гол, и те, кто не забил, но буквально ложился на лед, блокируя опасные моменты. Наши вратари сделали что-то невероятное, защищая наши ворота. Мы все друзья и одна команда, каждый поддерживал друг друга. Вся команда выложилась на 100%, и мы сыграли свой лучший матч". Заявление игроков юношеской сборной РК

Победителем юношеской Олимпиады в соревнованиях по хоккею с шайбой стала команда Латвии, которая обыграла Данию – 10:3.



Сейчас в активе юношеской сборной Казахстана на IV зимних юношеских Олимпийских играх три награды. Золотая медаль у Ильи Мизерных в прыжках на лыжах с трамплина, "бронзу" заработали Полина Омельчук (шорт-трек) и юношеская хоккейная сборная.