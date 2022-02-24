00:52 24.02.2022
В Украине объявили об усилении охраны Мариуполя
Фото: офис президента Украины
Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины.
В Мариуполе, Северодонецке и Краматорске пройдут учебные сборы резервистов, призыв которых начался на Украине 23 февраля.
Кроме того, участники совещания подробно обсудили планы действий в различных ситуациях, организацию работы медицинских учреждений, действия военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей, местных властей Мариуполя, охрана которого будет усилена. Текст сообщения
В настоящее время Мариуполь контролируется ВСУ. В Киеве считают, что он может одним из первых подвергнуться атаке со стороны самопровозглашенной ДНР. Численность населения города – 431 тысяча человек, вместе с агломерацией – около 450 тысяч человек.
Ранее США предупредили Зеленского о том, что якобы в течение ближайших 48 часов Россия предпримет нападение на Украину. Также на Украине продолжается мобилизация части резервистов в ряды вооруженных сил и территориальной обороны.
В Украине вводят режим ЧП
Новость по теме