В Украине объявили об усилении охраны Мариуполя

Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины.

В Мариуполе, Северодонецке и Краматорске пройдут учебные сборы резервистов, призыв которых начался на Украине 23 февраля.

Кроме того, участники совещания подробно обсудили планы действий в различных ситуациях, организацию работы медицинских учреждений, действия военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей, местных властей Мариуполя, охрана которого будет усилена. Текст сообщения

В настоящее время Мариуполь контролируется ВСУ. В Киеве считают, что он может одним из первых подвергнуться атаке со стороны самопровозглашенной ДНР. Численность населения города – 431 тысяча человек, вместе с агломерацией – около 450 тысяч человек.

Ранее США предупредили Зеленского о том, что якобы в течение ближайших 48 часов Россия предпримет нападение на Украину. Также на Украине продолжается мобилизация части резервистов в ряды вооруженных сил и территориальной обороны.