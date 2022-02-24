09:47 24.02.2022
О чем говорил Путин в обращении к россиянам
Фото: kremlin.ru
24 февраля президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил о проведении специальной военной операции в Донбассе, передает Zakon.kz.
По его словам, Россия будет стремиться к демилитаризации Украины.
В планы России не входит оккупация Украины.Владимир Путин
Как заявил Путин, Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой со стороны Украины. Также российский президент обратился к украинским военнослужащим.
Вы давали присягу народу, а не хунте, призываю немедленно сложить оружие и идти домой. Владимир Путин
Президент России подчеркнул, что Москва на протяжении тридцати лет пыталась договориться о нерасширении блока НАТО на восток, но сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа.
Также Путин исключил возможность появления ядерного оружия в Украине. Он отметил, что Россия не позволит Киеву пойти на такой шаг.
Еще раз настойчиво подчеркну – вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Владимир Путин
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
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