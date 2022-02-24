О чем говорил Путин в обращении к россиянам

По его словам, Россия будет стремиться к демилитаризации Украины.

В планы России не входит оккупация Украины. Владимир Путин

Как заявил Путин, Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой со стороны Украины. Также российский президент обратился к украинским военнослужащим.

Вы давали присягу народу, а не хунте, призываю немедленно сложить оружие и идти домой. Владимир Путин

Президент России подчеркнул, что Москва на протяжении тридцати лет пыталась договориться о нерасширении блока НАТО на восток, но сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа.

Также Путин исключил возможность появления ядерного оружия в Украине. Он отметил, что Россия не позволит Киеву пойти на такой шаг.

Еще раз настойчиво подчеркну – вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Владимир Путин