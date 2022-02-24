СМИ сообщают о серии взрывов в Украине

Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции. Владимир Путин

По данным ТАСС, взрывы слышны в районе аэропорта Борисполь под Киевом. Мобильная связь и интернет в столице Украины работают в обычном режиме.

Агентство УНИАН сообщает о взрывах и в ряде других городов Украины. Речь идет «минимум о четырех взрывах в Краматорске, мощном взрыве в Одессе, Харькове, Бердянске».

Корреспондент CNN в прямом эфире из Киева заявил о том, что слышал серию взрывов. «Мы слышали ряд взрывов, может, семь или восемь», - сказал корреспондент телеканала.