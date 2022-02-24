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10:52 24.02.2022

Зеленский: Мы вводим военное положение на всей территории Украины

владимир зеленский, украина, военное положение Фото: Instagram/zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории страны вводится военное положение, передает Zakon.kz.

Обращение украинский президент опубликовал на своей странице в Instagram.

Сегодня президент Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Россия нанесла удары по нашей военной инфраструктуре. и по нашим пограничникам, по погранотрядам. (...) Мы вводим военное положение на всей территории страны.Владимир Зеленский

Он призвал украинцев соблюдать спокойствие и оставаться дома.

24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в Донбассе.

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