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Пожар в хостеле Алматы: открыта горячая линия

Пожар в хостеле Алматы: открыта горячая линия Фото: pxhere
В связи с пожаром в хостеле ДЧС Алматы запустил горячую линию, сообщает Zakon.kz.
"Горячая линия работает по номерам: 8 727 278 20 83 и 8 727 278 20 84", – говорится в сообщении. 

Пожар в Almaty Hostel произошел около 5:33 30 ноября, площадь возгорания составила 30 м². В результате пожара погибли 13 человек. Среди жертв, по предварительным сведениям, есть иностранные граждане. В Управлении здравоохранения Алматы рассказали о состоянии пострадавших при пожаре.

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Анастасия Стативкина
Алматы
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