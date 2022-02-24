Нацбанк повысил базовую ставку до 13,5%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка принял внеочередное решение о повышении базовой ставки до 13,5% с процентным коридором +/-1 п.п. Решение вступает в силу 24 февраля 2022 года. Пресс-служба Нацбанка РК

Пресс-релиз будет опубликован в 13:00.

Ранее Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:30 средневзвешенный курс доллара составил 452,49 тенге, поднявшись сразу на 15,3 тенге.

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Напомним, 24 января Нацбанк уже повышал базовую ставку с 9,75% до 10,25%. Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка по базовой ставке должно было быть объявлено 9 марта 2022 года в 15:00 по времени Нур-Султана.