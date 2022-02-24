Токаев изменил правила наложения дисциплинарного взыскания на госслужащих

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 22 февраля 2022 года, которым внес изменения и дополнения в некоторые указы.

Изменения касаются:

Порядка наложения дисциплинарного взыскания. Оснований и условий наложения дисциплинарных взысканий. Проведения служебного расследования. Формирования и работы дисциплинарной комиссии. Порядка и сроков наложения дисциплинарного взыскания. Гарантий прав административных госслужащих при привлечении их к дисциплинарной ответственности.

К примеру, говорится, что дисциплинарную ответственность первых заместителей и заместителей акимов областей, городов и районов за нарушение норм служебной этики, в том числе дисциплинарные проступки, дискредитирующие государственную службу, рассматривает Комиссия по этике уполномоченного органа по делам государственной службы, которая вправе вносить рекомендации о проведении служебного расследования, а также предложения о дисциплинарной ответственности должностных лиц вплоть до их увольнения с занимаемой должности.

Дисциплинарная ответственность административных госслужащих корпуса «А», за исключением председателей комитетов центральных исполнительных органов и руководителей аппаратов акимов областей, городов республиканского значения, столицы, допустивших нарушение норм служебной этики или совершивших дисциплинарные проступки, дискредитирующие государственную службу, рассматривается Национальной комиссией по кадровой политике при Президенте РК либо по ее поручению Региональной кадровой комиссией.

Изменения также внесены в Этический кодекс государственных служащих и Положение о советах по этике Агентства РК по делам государственной службы в областях, городах республиканского значения, столице.

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Указ вступает в силу с 23 февраля 2022 года.