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Право

Наложение дисциплинарного взыскания на госслужащих: разработаны поправки

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 17:17 Фото: Zakon.kz
Агентство по делам госслужбы подготовило проект указа президента, которым вносятся поправки в Правила наложения дисциплинарного взыскания на государственных служащих, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлены новые нормы.

Так, говорится, что дисциплинарное взыскание на политического государственного служащего также может налагаться за совершение дисциплинарного проступка на предыдущей государственной должности (предыдущих государственных должностях).

Если предыдущая государственная должность являлась политической государственной должностью, то рассмотрение вопроса дисциплинарной ответственности осуществляется государственным органом, в котором служащий занимал должность при совершении дисциплинарного проступка, с применением соответствующих положений правил в части политических государственных служащих.

Если же предыдущая государственная должность являлась административной государственной должностью, то рассмотрение вопроса дисциплинарной ответственности осуществляется государственным органом, в котором служащий занимал должность при совершении дисциплинарного проступка, также с применением соответствующих положений правил в части административных государственных служащих.

Кроме того добавлено, что дисциплинарное взыскание на государственного служащего, указанное выше, налагается уполномоченным лицом по последней занимаемой должности в пределах сроков наложения дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание считается снятым со дня прекращения государственной службы.

Также говорится, что дисциплинарное взыскание на административного государственного служащего налагается за совершение дисциплинарного проступка на предыдущей государственной должности (предыдущих государственных должностях).

Уполномоченное лицо административного государственного служащего:

  • оказывает содействие в обеспечении явки для истребования объяснения от служащего;
  • своевременно предоставляет материалы и сведения, являющиеся основанием для приостановления и возобновления служебного расследования;
  • оказывает иное содействие для всестороннего и объективного рассмотрения вопроса дисциплинарной ответственности служащего.

Служебное расследование по дисциплинарному проступку государственного служащего назначается актом уполномоченного лица государственного органа, в котором служащий занимал должность при совершении проступка.

Материалы служебного расследования рассматриваются комиссией государственного органа, в котором государственный служащий занимал административную государственную должность при совершении проступка, и в случае вынесения рекомендации о наложении дисциплинарного взыскания уполномоченное лицо в течение пяти рабочих дней направляет соответствующие материалы по последнему месту работы служащего.

При рассмотрении уполномоченным лицом переданных из другого государственного органа материалов служебного расследования и рекомендации комиссии о наложении дисциплинарного взыскания по дисциплинарным проступкам административного государственного служащего на предыдущей государственной должности, материалы на дополнительное служебное расследование не направляются.

Как отметили в агентстве, поправки направлены на укрепление гарантий предотвращения нарушений и надлежащего исполнения обязанностей государственных служащих.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 марта.

Ранее сообщалось, что Агентство РК по противодействию коррупции подготовило проект поправок в указ президента о формировании Президентского резерва руководства правоохранительных и специальных государственных органов, органов гражданской защиты.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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