Опубликованы контакты казахстанских представительств в Украине

Ранее во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что «в связи с последними событиями в Украине» посольство РК в Киеве обеспечивает эвакуацию казахстанцев.

Новость по теме Казахстанцев эвакуируют из Украины

Контакты почетных консулов Республики Казахстан в Украине:

Почетное консульство РК в Днепре

Почетный консул: Медяник Инна Сергеевна.

Консульский округ: Днепропетровская область.

Адрес: 49000, Украина, г. Днепр, пр. Дмитрия Яворницкого, 22.

Телефон: +38 (098) 222-94-37.

Эл. почта: consul.kz.dp@gmail.com.

Почетное консульство РК во Львове

Почетный консул: Маслюк Галина Дмитриевна.

Консульский округ: Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская, Хмельницкая, Ровенская и Волынская области.

Адрес: 79016, Украина, г. Львов, ул. Замкнена, д. 3/1.

Телефон: +38 (032) 240-36-70.

Эл. почта: consul@kazconsul.com.ua.

Почетное консульство РК в Одессе

Почетный консул: Продаевич Сергей Александрович.

Консульский округ: Одесская, Николаевская и Херсонская области.

Адрес: 65007, Украина, г. Одесса, ул. Пантелеймоновская, д. 101/11.

Телефон: +38 (094) 949-27-52.

Эл. почта: consulkzod@gmail.com.

Почетное консульство РК в Харькове

Почетный консул: Наджафли Эмин Муса оглы.

Консульский округ: Харьковская, Полтавская и Сумская области.

Адрес: 61052, Украина, г. Харьков, ул. Полтавский шлях, д. 7.

Телефон: +38 (067) 190-77-77.

Эл. почта: consul.kz.kh@gmail.com.

Веб-сайт: consulkz.kh.ua.