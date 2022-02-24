Опубликованы контакты казахстанских представительств в Украине
Ранее во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что «в связи с последними событиями в Украине» посольство РК в Киеве обеспечивает эвакуацию казахстанцев.
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Контакты почетных консулов Республики Казахстан в Украине:
Почетное консульство РК в Днепре
Почетный консул: Медяник Инна Сергеевна.
Консульский округ: Днепропетровская область.
Адрес: 49000, Украина, г. Днепр, пр. Дмитрия Яворницкого, 22.
Телефон: +38 (098) 222-94-37.
Эл. почта: consul.kz.dp@gmail.com.
Почетное консульство РК во Львове
Почетный консул: Маслюк Галина Дмитриевна.
Консульский округ: Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская, Хмельницкая, Ровенская и Волынская области.
Адрес: 79016, Украина, г. Львов, ул. Замкнена, д. 3/1.
Телефон: +38 (032) 240-36-70.
Эл. почта: consul@kazconsul.com.ua.
Почетное консульство РК в Одессе
Почетный консул: Продаевич Сергей Александрович.
Консульский округ: Одесская, Николаевская и Херсонская области.
Адрес: 65007, Украина, г. Одесса, ул. Пантелеймоновская, д. 101/11.
Телефон: +38 (094) 949-27-52.
Эл. почта: consulkzod@gmail.com.
Почетное консульство РК в Харькове
Почетный консул: Наджафли Эмин Муса оглы.
Консульский округ: Харьковская, Полтавская и Сумская области.
Адрес: 61052, Украина, г. Харьков, ул. Полтавский шлях, д. 7.
Телефон: +38 (067) 190-77-77.
Эл. почта: consul.kz.kh@gmail.com.
Веб-сайт: consulkz.kh.ua.