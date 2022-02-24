Падение тенге: Нацбанк провел валютные интервенции на 137 млн долларов

Национальный Банк РК принял внеочередное решение по уровню базовой ставки, обусловленное необходимостью поддержания стабильности цен на фоне реализации рисков со стороны внешнего сектора при существенном ухудшении геополитической ситуации, которая рассматривалась в рамках негативного сценария и планов антикризисных мер Национального Банка РК и правительства РК. Пресс-служба Нацбанка РК

С 24 февраля 2022 года базовая ставка установлена на уровне 13,5% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п.

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Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 14,5% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 12,5%, – говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что денежно-кредитная политика НБ РК, «проводимая в рамках инфляционного таргетирования, направлена на предупреждение распространения последствий внешнего шока на экономику страны, обеспечение макроэкономической стабильности и защиту тенговых активов».

Банки второго уровня обеспечиваются необходимой ликвидностью в рамках инструментов денежно-кредитной политики, – следует из сообщения.

Национальный Банк РК сохраняет приверженность режиму свободно плавающего обменного курса тенге, оставляя за собой право проведения валютных интервенций при чрезмерной волатильности для обеспечения стабильности финансовой системы. При этом гибкий курс тенге позволит обеспечить сохранность золотовалютных активов, важность которых возросла на фоне реализации рисков со стороны внешнего сектора. Пресс-служба Нацбанка РК

По состоянию на 13:00 24 февраля Нацбанк РК провел валютные интервенции на сумму 104 млн долларов США. За эту неделю валютные интервенции составили 137 млн долларов США, – отмечается в сообщении.

В Нацбанке также отметили, что дополнительно будет сообщено о мерах по поддержке тенговых депозитов населения, которые будут реализованы правительством РК совместно с НБ РК.

Национальный Банк непрерывно проводит мониторинг ситуации на внутренних денежном и валютном рынках, а также мировых сырьевых рынках и при необходимости примет дополнительные меры по обеспечению финансовой стабильности. Пресс-служба Нацбанка РК

Очередное решение Нацбанка по базовой ставке будет объявлено 9 марта в 15:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, 24 января Нацбанк уже повышал базовую ставку с 9,75% до 10,25%.