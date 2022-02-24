15:58 24.02.2022
Курс доллара c утра вырос на 28 тенге
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 465,23 тенге, поднявшись на 28,04 тенге.
На утренних торгах курс доллара вырос сразу на 15,30 тенге, на дневных прибавил еще 14,74 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 71,5639 тенге (+2,4384).
Торги по евро и рублю не проводились.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464-470 тенге, евро – по 522-529 тенге, российские рубли – по 5,3-5,60 тенге.