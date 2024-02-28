Курс доллара вырос на торгах 28 февраля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 451,31 тенге, поднявшись на 2,21 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 62,59 тенге (+0,42).

Нацбанк установил курс евро в 487,09 тенге, рубля – 4,89 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 450,9-452,7 тенге, евро – по 488-491 тенге, российские рубли – по 4,81-4,89 тенге.

Между тем мировые цены продолжают снижаться на торгах 28 февраля.

Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,80%, до 82 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подешевели на 0,81%, до 78,23 доллара за баррель.