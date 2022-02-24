Январское ЕНТ: сколько абитуриентов набрали пороговый балл

Около 70% абитуриентов набрали пороговый балл на январском ЕНТ. Это почти на 20% выше показателей прошлого года. Что касается среднего балла, то данный показатель увеличился на 7% и составил почти 68 баллов. Максимальный балл – 135. Пресс-служба МОН РК

По данным ведомства, всего в январском ЕНТ приняли участие около 102 тыс. человек: 78,3% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 21,5% – на русском, 0,16% – на английском.

В январском ЕНТ приняли участие 99 детей с особыми образовательными потребностями. В прошлом году в этот период тестирование сдавали 33 абитуриента с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата. Пресс-служба МОН РК

В Минобразования отметили, что в этом году впервые выпускникам с особыми потребностями для выполнения заданий тестирования было дано, помимо основных 240 минут, еще 40 дополнительных минут.

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Также специально для выпускников с особыми потребностями были разработаны варианты тестов без рисунков, диаграмм и схем.

Январское ЕНТ проводилось в период с 25 января по 22 февраля в 42 региональных центрах тестирования. Тестирование уже второй год проводится в электронном формате. И благодаря тому, что во время тестирования абитуриенты могут вернуться к вопросам и больше не тратят время на заполнение бумажного бланка, улучшились результаты ЕНТ – значительно повысился средний балл. Также электронный формат позволил обеспечить прозрачность проведения тестирования. Благодаря установленным камерам, существенно уменьшилось и количество фактов нарушения правил во время сдачи тестирования. Радует, что выпускники в большинстве рассчитывают на себя и свои знания. Директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев

Сократилось и количество попыток пронести запрещенные предметы в сравнении с январским ЕНТ 2021 года. Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 90 абитуриентов. Это почти в три раза меньше, чем в прошлом году.

Запуск на ЕНТ проводится по трехуровневой системе: посредством идентификации личности Face ID, по удостоверению личности, также проводится идентификация личности на посадочном месте. В этом году тестирование впервые проводилось по принципу «один компьютер – две камеры – один тестируемый». Если раньше за процессом тестирования наблюдали только посредством одной камеры, расположенной над каждым компьютером, то теперь установлена вторая (фронтальная) камера, которая позволяет идентифицировать личность и предотвратить доступ посторонних лиц. Пресс-служба МОН РК

По данным Минобразования, всего за нарушение правил во время ЕНТ из аудиторий были удалены 229 человек, их результаты аннулированы.