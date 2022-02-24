Проблем предостаточно – депутат о рынке электроэнергии Казахстана

Проблем предостаточно… На сегодня не создана эффективная модель управления сферой электроэнергетики. Благоприятные условия функционирования не стали гарантией и не сподвигли энергогенерирующие компании модернизировать свои основные фонды. Генерирующие мощности в Казахстане, в их числе и тепловые станции, эксплуатируются 40 и более лет, что приводит к росту плановых и аварийных ремонтов. Средний уровень износа в энергопроизводящих организациях составляет 53%, а средний уровень износа в региональных электросетевых компаниях – 66%. Депутат Сената РК Суиндик Алдашев

Депутат добавил, что в некоторых регионах износ сетей доходит до 90%. Так, к примеру, в ТОО «Карагандинская РЭК» этот показатель составляет 91%. Более 80% – в ТОО «Кокшетау Энерго», АО «Западно-Казахстанская РЭК», ТОО «Межрегионэнерготранзит».

При этом, заявил сенатор, потери при передаче электроэнергии доходят в среднем до 18% и расходы по ним включаются в состав тарифа, что исключает заинтересованность компаний в снижении потерь в сетях.

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Указал он и на аффилированность энергопредприятий и олигополию на рынке электроэнергии. В итоге о конкуренции на рынке электроэнергетики не приходится говорить.

Структуру генерации электроэнергии в Казахстане на 65% формируют всего пять компаний (другие компании – 36%). Это «Самрук-Энерго» (31%), «Евразийская Группа» (17%), Kazakhmys Energy (7%), Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация (5,4%) и Казахстанские коммунальные системы (6%). При этом 97% всей потребляемой электроэнергии реализовано в рамках двусторонних договоров. Сложившаяся система характеризуется отсутствием финансовой прозрачности компаний, сложностью государственного регулирования тарифов. Суиндик Алдашев

В числе проблем – отсутствие единой политики тарифообразования, которая соблюдала бы интересы всех участников рынка, а также непрозрачность процедуры закупок товаров, работ и услуг в сфере электроэнергетики.