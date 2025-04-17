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Общество

Причины высоких цен на авиабилеты озвучил сенатор

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты, Авиакомпания FlyArystan, Флай Арыстан, самолет, самолеты, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 12:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Сената Суиндик Алдашев на пленарном заседании палаты 17 апреля 2025 года рассказал о проблемах, с которыми сегодня сталкивается гражданская авиация Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Суиндик Алдашев отметил, что главной болевой точкой отрасли является нехватка авиационного топлива.

"Отечественные нефтеперерабатывающие заводы не справляются с растущим спросом и разницу приходится покрывать за счет импорта. Уже сейчас дефицит составляет около 237 тыс. тонн. К 2030 году потребность вырастет до 550 тыс. тонн. Цены на авиабилеты тоже беспокоят казахстанцев. Топливо занимает 36,5% от стоимости билета. Техническое обслуживание 14,9%, аэропортовское обслуживание – 10,7% и обслуживание пассажиров – 6,1%. При этом рынок топлива замкнут и непрозрачен: на сегодня отсутствует прозрачный механизм реализации авиатоплива и установления его ценообразования, а также нет единого подхода госорганов к регулированию данного вопроса", – заявил депутат.

Также, по его словам, отсутствует системный подход к развитию аэропортов. Многие, по данным парламентария, финансируются из местных бюджетов и работают в убыток.

"Инфраструктура изношена, оборудование устарело, а половина аэропортов требует срочной реконструкции", – подчеркнул Алдашев.

В этой связи депутат предлагает выработать эффективную оптимальную модель управления отечественной гражданской авиацией.

Указал он и на необходимость также решить вопрос наращивания производства на отечественных нефтеперерабатывающих заводах и разработать единый системный подход по обеспечению авиатопливом авиакомпаний.

16 апреля 2025 года сообщалось, что приказом и.о. министра транспорта внесены изменения в Правила доступа к оказанию услуг на территории аэропорта (аэродрома), не относящихся к аэропортовской деятельности.

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Мадина Мамырханова
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