Причины высоких цен на авиабилеты озвучил сенатор

Депутат Сената Суиндик Алдашев на пленарном заседании палаты 17 апреля 2025 года рассказал о проблемах, с которыми сегодня сталкивается гражданская авиация Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Суиндик Алдашев отметил, что главной болевой точкой отрасли является нехватка авиационного топлива.

"Отечественные нефтеперерабатывающие заводы не справляются с растущим спросом и разницу приходится покрывать за счет импорта. Уже сейчас дефицит составляет около 237 тыс. тонн. К 2030 году потребность вырастет до 550 тыс. тонн. Цены на авиабилеты тоже беспокоят казахстанцев. Топливо занимает 36,5% от стоимости билета. Техническое обслуживание 14,9%, аэропортовское обслуживание – 10,7% и обслуживание пассажиров – 6,1%. При этом рынок топлива замкнут и непрозрачен: на сегодня отсутствует прозрачный механизм реализации авиатоплива и установления его ценообразования, а также нет единого подхода госорганов к регулированию данного вопроса", – заявил депутат.

Также, по его словам, отсутствует системный подход к развитию аэропортов. Многие, по данным парламентария, финансируются из местных бюджетов и работают в убыток.

"Инфраструктура изношена, оборудование устарело, а половина аэропортов требует срочной реконструкции", – подчеркнул Алдашев.

В этой связи депутат предлагает выработать эффективную оптимальную модель управления отечественной гражданской авиацией.

Указал он и на необходимость также решить вопрос наращивания производства на отечественных нефтеперерабатывающих заводах и разработать единый системный подход по обеспечению авиатопливом авиакомпаний.

16 апреля 2025 года сообщалось, что приказом и.о. министра транспорта внесены изменения в Правила доступа к оказанию услуг на территории аэропорта (аэродрома), не относящихся к аэропортовской деятельности.