Ограничения сохраняются – Алматы перешел в «желтую» зону

Согласно данным матрицы оценки эпидемиологической ситуации по республике, город Алматы с 24 февраля перешел в «желтую» зону.

Регистрация случаев КВИ в Алматы продолжает снижаться, достигнув уровня 158 в сутки, в то время как на прошлой неделе регистрировалось 580 случаев в сутки. Индекс передачи инфекции (заражения) также снижается, составив 0,6 по сравнению с 0,7 на прошлой неделе. Показатель недельной заболеваемости КВИ на 24 февраля текущего года составил 90,7, что почти в два раза меньше показателя прошлой недели. Пресс-служба ДСЭК Алматы

В департаменте отметили, что снижение заболеваемости КВИ обусловлено достигнутым коллективным иммунитетом в городе (на текущий момент 60,3% – 54,3% вакцинированных плюс 6% переболевших за последние шесть месяцев).

Фактический уровень коллективного иммунитета еще выше, учитывая значительную долю переболевших с начала года, которые не обратились за медицинской помощью и для сдачи ПЦР-теста из-за бессимптомного и легкого течения болезни и клиники, схожей с ОРВИ, и не попали в официальную статистику. Пресс-служба ДСЭК Алматы

Стоить отметить, что из числа 1 092 158 вакцинированных с начала 2021 года до 24 февраля 2022 года заболели КВИ 7620 человек (0,7%), что свидетельствует о высокой эффективности вакцин против заражения КВИ, в том числе против «омикрон-штамма». Среди ранее переболевших КВИ 217 698 человек с начала 2021 года до 23 февраля текущего года повторно заразились 4067 человек, или 1,9%, что тоже подтверждает эффективность приобретенного после болезни иммунитета, но в 2,7 раза слабее, чем от вакцинации.

Также среди общего количества заразившихся с начала 2021 года граждан доля заболевших вакцинированных составляет 4%, а подавляющее большинство, то есть 96% заразившихся КВИ с начала 2021 года – невакцинированные лица.

Например, для сравнения влияния на поствакцинальный иммунитет «омикрон- штамма» из 45 579 заразившихся граждан с начала января 2022 года заразились 9,3% (4247 человек) вакцинированных, а 91% – невакцинированные больные КВИ.

Кроме того, в мегаполисе больше всего «Омикроном» заражается молодежь 20-39 лет, удельный вес которых за последнюю неделю составил 28% от общего количества заболевших КВИ ввиду уклонения от вакцинации многих из них. По той же причине часты заражения среди граждан 40-59 лет – 24% и старше 60 лет – 26%. Заражения среди детей до 14 лет снизились на 2,2%, но остаются достаточно высокими – 16%.

В ведомстве также отметили, что в основном алматинцы заражаются в торговых точках, транспорте и в результате контактов с инфицированными членами семьи, проживающими в одном доме.

По данным эпидемиологических расследований, на истекшей неделе основными местами заражения, где заразился 91% заболевших, остаются: объекты торговли – 29%, общественный транспорт – 25%, контакты в семьях – 21%, рынки – 8%, родственные и дружеские контакты – 8%. Пресс-служба ДСЭК Алматы

Также в департаменте отметили, что переход мегаполиса в «желтую» зону не означает прекращения соблюдения масочного режима в общественных местах.

В городе продолжается строгое соблюдение противоэпидемических мер, таких, как режим работы объектов – участников и не участников проекта Ashyq, контроль входа посетителей в них, продолжение вакцинации и ревакцинации, допуск на работу только вакцинированных, а невакцинированных – после сдачи ПЦР каждые семь дней, согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 10 сентября 2021 года №42 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении». Пресс-служба ДСЭК Алматы

Вместе с тем введены определенные послабления в работе социально-экономических объектов, что определено постановлениями от 18 февраля 2022 года №10 и №11. То же самое относится и к соблюдению требований алгоритма работы объектов, которые указаны в постановлении от 2 сентября 2021 года №38 (изменения к нему в постановлении от 21 января 2022 года №4).