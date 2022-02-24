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23:36 24.02.2022

Великобритания ввела санкции против ВТБ и «Аэрофлота»

замораживает ВТБ Аэрофлот Фото: Instagram/borisjohnsonuk
Великобритания вводит санкции против ВТБ и «Аэрофлота». Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, сообщает Zakon.kz.

По словам Джонсона, Британия замораживает все активы банка, передает The Guardian.

Кроме ВТБ экономические ограничения коснулись также ОАК, ОСК и Ростеха. Он также объявил о полном исключении российских банков из британской финансовой системы. Кроме того, с этого дня запрещена выдача кредитов в Великобритании российским компаниям: как государственным, так и частным.

Также Лондон вводит ограничения на суммы, которые граждане РФ могут держать на счетах в ее банках. Под запрет на экспорт попадает вся производимая в Британии высокотехнологичная продукция.

Премьер-министр также не отрицает возможность отключения России от SWIFT. По его словам, Великобритания будет «выдавливать Россию из мировой экономики».

Кроме того, Великобритания запретила полеты «Аэрофлота» в страну, заявил Борис Джонсон.

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