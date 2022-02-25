Чем запомнилась Дарига Назарбаева на посту депутата Мажилиса

25 февраля Дарига Назарбаева заявила о сложении депутатских полномочий.

Я благодарна казахстанцам, голосовавшим за партию Nur Otan, однопартийцам и руководству страны за оказанное мне доверие, – отметила она.

С января 2021 года по февраль 2022 года депутатом Мажилиса Даригой Назарбаевой было направлено 25 писем в адрес правительства Казахстана с запросами касательно вопросов государственной политики (цифровизации, поддержки креативных индустрий, социально-экономического развития страны).

Ею был поднят вопрос эффективности работы АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». Депутат заявила о необходимости проведения анализа дочерних организаций холдинга на предмет дублирования функций и эффективности их деятельности. Дарига Назарбаева подчеркивала необходимость осуществления контроля за активами холдинга, его финансированием и выплатой дивидендов в пользу государства. На текущий момент в свете поручений главы государства данный вопрос приобрел особую актуальность.

Депутатом неоднократно поднимался вопрос качества цифровых платформ, разработанных госорганами, а также необходимости обеспечения информационной безопасности казахстанцев. Критически важные вопросы по обеспечению населения качественным широкополосным доступом к интернету Дарига Назарбаева озвучивала во время массового перехода к онлайн-обучению из-за пандемии коронавируса.

Всего за 2021 год Даригой Назарбаевой было оглашено шесть депутатских запросов (заработные платы учителей дошкольных организаций, работа по привлечению инвестиций, недропользование, качество интернета).

Кроме того, депутат поднимала вопрос субсидирования организаций дошкольного образования и выплаты заработных плат учителям в Туркестанской области. Для решения данной проблемы Даригой Назарбаевой дважды были оглашены депзапросы в адрес премьер-министра РК, а их результатом стало проведение аудита, выявившего нарушения в процессе размещения государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание.

Также за прошедший год Даригой Назарбаевой были подготовлены поправки по 39 проектам законов. Всего было предложено 297 поправок в рассмотренные законопроекты, 163 из которых на текущий момент приняты, 43 – находятся в работе.

Напомним, в нижнюю палату Парламента Казахстана Дарига Назарбаева избиралась трижды, последний раз – в январе 2021 года. Была заместителем председателя Мажилиса Парламента РК, руководителем партийной фракции Nur Otan (с апреля 2014 года по сентябрь 2015 года).

В сентябре 2016 года была депутатом Сената Парламента РК, председателем постоянного комитета по международным отношениям, обороне и безопасности, возглавляла верхнюю палату казахстанского парламента (с 20.03.2019, 02.09.2019-02.05.2020).

В январе 2022 года стало известно, что Дарига Назарбаева заболела коронавирусной инфекцией и находится дома. Позднее ее пресс-секретарь сообщила, что мажилисвумен находится в отпуске без содержания в связи с реабилитацией после перенесенной коронавирусной инфекции.

В своем обращении о сложении депутатских полномочий Дарига Назарбаева отметила, что «будет и дальше служить своей стране и ее интересам».