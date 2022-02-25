10:30 25.02.2022
Токаев назначил замглавы Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка
Распоряжением Касым-Жомарта Токаева Олжас Кизатов назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Акорды.
Кизатов Олжас Толегенович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, - говорится в официальном сообщении.
Также распоряжением Касым-Жомарта Токаева, Абдрахманов Нурлан Алмасович назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Он освобожден от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.