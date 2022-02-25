Картельный сговор по ремонту автодорог выявили антимонопольщики

Говоря в целом о мерах антимонопольного реагирования, хочу отметить примеры отдельных проведенных расследований. Так, департаментом Агентства по городу Нур-Султану завершено расследование картельного сговора между двумя компаниями, заключающегося в поддержании цен на конкурсах по закупу услуг строительства и ремонта автомобильных дорог. В частности, было установлено, что по итогам семи лотов объекты расследования были признаны победителями при минимальном снижении цены, где выступали единственными конкурентами друг другу, предлагая цену, равную стартовой либо с минимальным снижением без проявления конкурентной борьбы. Председатель Агентства РК по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин

По его словам, административным судом в отношении компаний наложен штраф с конфискацией монопольного дохода на общую сумму 540 млн тенге. Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Хочу отметить, что выявлению таких фактов способствует поисковая система «Өрмек». С момента ее запуска агентством выявлены 17 признаков картеля в отношении 39 субъектов рынка. Серик Жумангарин

В ведомстве уточнили, что эта система функционирует с сентября 2021 года.

Еще один кейс, о котором рассказал глава АЗРК, уже в отношении госорганов.

Агентством в прошлом году завершено антимонопольное расследование в отношении Министерства сельского хозяйства. Причиной явилось неравномерное распределение объемов субсидий между регионами при согласовании решений акиматов. По итогам расследования возбуждено административное дело и внесено предписание об устранении нарушения. Серик Жумангарин

21 февраля стало известно, что Агентство РК по защите и развитию конкуренции выявило картельный сговор 44 газозаправочных станций.