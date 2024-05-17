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Законодательство РК

Картельный сговор выявили в Казахстане

Картельный сговор выявили в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 11:05 Фото: freepik
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) РК по Восточно-Казахстанской области завершил расследование в отношении ТОО "Outdoor.kz" и ИП "Раммал" по факту нарушений законодательства в области защиты конкуренции, сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 17 мая 2024 года следует, что расследование проводилось по признакам нарушения, предусмотренного п.п. 2 п. 1 ст. 169 Предпринимательского кодекса РК.

"По итогам проведенного расследования департаментом установлен факт картельного сговора, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах, искажение итогов торгов, аукционов и конкурсов. В связи с чем по указанному факту 11 января 2024 года департаментом возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 159 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" и передано на рассмотрение в специализированный суд по административным правонарушениям города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (САС)", – говорится в сообщении.

Постановлением САС на ТОО наложено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 478 500 тенге, с конфискацией монопольного дохода, полученного в результате осуществления антиконкурентных действий, в размере 463 210 тенге в доход государства.

"В настоящее время административный штраф оплачен в полном объеме, монопольный доход взыскан в доход государства", – добавили в Департаменте АЗРК РК по ВКО.

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