Гизат Нурдаулетов назначен секретарем Совета безопасности

Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил Гизата Нурдаулетова секретарем Совета безопасности РК, освободив от ранее занимаемой должности, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ глава государства подписал 1 сентября.

Гизат Нурдаулетов родился в 1964 году. Окончил Казахский государственный университет им. Кирова в 1986 году. Трудовую деятельность начал в качестве юриста, впоследствии работал в органах прокуратуры (1990-1996), Государственного следственного комитета (1996-1997), КНБ (1997-2007).

В 2007-2017 годах был начальником Департамента Комитета национальной безопасности Алматинской области. С 2017 по 2019 годы был первым заместителем Генпрокурора РК, с 2019 по 2022 годы – Генеральным прокурором. С февраля 2022 года занимал должность помощника президента, секретаря Совета безопасности РК.

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