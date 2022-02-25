В Минобороны объяснили, как попасть в ряды созданных Сил спецопераций

Задача, поставленная Верховным главнокомандующим, выполнена. Созданы Силы специальных операций Вооруженных сил РК. В части граждан, которые будут там, Силы спецопераций будут комплектоваться солдатами срочной службы. Какие изменения? В любом государстве Силы специальных операций – это элита. Соответственно, отбор и требования будут высокие для тех, кто будет призываться в этот род войск. Отбор будет по здоровью, по другим параметрам, психологическое состояние, отбор будет жесткий. Начальник Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК Сакен Жусупов

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев отмечал, что в Казахстане следует усилить военную разведку, которая должна обеспечивать руководство страны своевременной и достоверной информацией о внешних и внутренних угрозах.

19 января отмечалось, что важная миссия возлагается на создаваемое в соответствии с указом главы государства командование Сил специальных операций. Было поручено в кратчайшие сроки принять все организационные меры и обеспечить готовность к выполнению специальных операций совместно с другими силовыми структурами.