О ситуации с уклонистами от армии рассказали в Минобороны РК

Заместитель начальника Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана Азамат Досымов рассказал, сколько казахстанцев уклоняются от срочной воинской службы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, за последние два года уклонистов от армии стало в разы меньше за счет дополнительной мотивации, а это – поступление в вузы без ЕНТ, приостановление кредитных обязательств.

"Два-три года назад их было около 35-40 тыс. человек. По итогам призыва 2023 года – около 20 тыс. человек. Учитывая, что мы ряд законодательных инициатив реализовываем, налаживается интеграция с другими госорганами, мы сократим это количество еще наполовину", – рассказал 1 марта 2024 года заместитель начальника Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК Азамат Досымов.

Он добавил, что в прошлом году во время призывной кампании в единичных случаях пришлось задействовать полицию.

"Но сегодня мы можем сразу в онлайн-формате через планшеты местных органов военного управления совместно с полицейской службой проверять всех призывников и граждан призывного возраста – от 18 до 27 лет. Проверяем, где он находится на воинском учете, возможно, ему или работодателю направлялась повестка в электронном либо в бумажном виде. И после этого уже принимаются меры. У нас законодательством определено, если призывники уклоняются и местные органы военного управления не могут его оповестить, то информация передается в соответствующие органы внутренних дел по территории", – объяснил Азамат Досымов.

Ранее стало известно, что весной ряды Вооруженных сил и воинских формирований пополнят более 20 тыс. военнослужащих срочной службы в возрасте от 18 до 27 лет.