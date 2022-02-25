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Законодательство РК
15:17 25.02.2022

ЦИК постановила прекратить полномочия депутата Дариги Назарбаевой

дарига назарбаева, цик, постановление Фото: Пресс-служба Мажилиса
25 февраля под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание ЦИК РК, на котором было принято постановление о прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента РК Дариги Назарбаевой, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

В соответствии со статьей 52 Конституции РК, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона РК от 16 октября 1995 года «О Парламенте РК и статусе его депутатов» ЦИК РК постановила, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента РК Дариги Назарбаевой.

Представление о досрочном прекращении полномочий депутата Дариги Назарбаевой будет внесено в нижнюю палату парламента.

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Фото: election.gov.kz

25 февраля Дарига Назарбаева заявила о сложении полномочий депутата Мажилиса Парламента РК.

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