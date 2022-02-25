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Законодательство РК
16:15 25.02.2022

Минкульт проводит служебное расследование в отношении главного тренера Казахстана по фристайлу

служебное расследование в отношении главного тренера Фото: pixabay
Министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев прокомментировал скандал между главным тренером национальной сборной по фристайл-могулу Еленой Круглыхиной и спортсменом Александром Гебертом, передает корреспондент Zakon.kz.
Сейчас идет служебное расследование. По его итогам мы вам дадим информацию. Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев

Он также ответил на вопрос, рассматривает ли министерство возвращение Геберта в сборную.

Министерство не должно рассматривать возвращение спортсмена. Это должен делать тренер или спортсмен, но не потому, что министр сказал быть в сборной, а по результатам. Результат будет показывать человек. Это не должно зависеть от прихоти. Даурен Абаев

Напомним, скандал между Еленой Круглыхиной и Александром Гебертом разразился в 2021 году. Тогда спортсмен заявил, что главный тренер национальной сборной Казахстана по фристайлу оскорбляла его и незаконно взимала со спортсменов деньги. Елена Круглихина, в свою очередь, все обвинения отрицает. 

Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Тамила Языкова
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