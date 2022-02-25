Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

Хочу еще раз обратиться к президенту РФ. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей. Президент Украины Владимир Зеленский

24 февраля президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.