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17:35 25.02.2022

Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

Владимир Зеленский Фото: instagram/zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров, передает Zakon.kz.
Хочу еще раз обратиться к президенту РФ. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей. Президент Украины Владимир Зеленский

24 февраля президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

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