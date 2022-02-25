17:35 25.02.2022
Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров
Фото: instagram/zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров, передает Zakon.kz.
Хочу еще раз обратиться к президенту РФ. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей. Президент Украины Владимир Зеленский
24 февраля президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
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