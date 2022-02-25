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18:57 25.02.2022

Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной

президент России Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в российскую делегацию войдут представители Минобороны, МИД и администрации Кремля, передает Zakon.kz.
Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса, - приводят РИА Новости слова Пескова.

24 февраля президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров.

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