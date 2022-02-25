Синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев 26 февраля

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана пройдут осадки (дождь и снег), ожидаются гололед, усиление ветра, на юго-западе – с пыльной бурей. И только на юге и крайнем севере страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидается туман. РГП «Казгидромет»

В центре, на западе Актюбинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью в центре, на востоке – туман, гололед.

На востоке, юге Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем на востоке – с пыльной бурей.

На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман, ночью на юго-востоке – гололед.

На юго-западе, в центре Атырауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-западе, востоке Акмолинской, севере Костанайской, Кызылординской, юге Северо-Казахстанской, западе Павлодарской, ночью и утром на севере, в горных районах Жамбылской, ночью на юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

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