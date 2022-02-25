Доступ к Facebook частично ограничили в России

25 февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России. В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором в соответствии с законом принимаются меры частичного ограничения доступа. Пресс-служба Роскомнадзора РФ

В сообщении отмечается, что 24 февраля соцсеть ограничила официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».

Администрации Meta Platforms, Inc. были направлены требования о снятии ограничений. Также Роскомнадзор интересуют причины сложившейся ситуации. Но владельцы соцсети не ответили.

Как уточняется, начиная с октября 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 23 случая подобной цензуры в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов со стороны Facebook.

24 февраля президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров.